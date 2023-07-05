恆生科技股指數暫跌1.4%，成分股普遍下跌。萬國數據跌3.2%，表現最疲弱，其次為舜宇光學跌3.1%。
中國商務部及海關總署宣布自8月1日起對鎵鍺相關物項實施出口管制，相關概念股持續走高，中國稀土繼周二大漲11.4%後，目前再漲近6%。
深證A股雲南鍺業昨天上漲10%亮燈漲停，今天盤中再度漲停。上證A股馳宏鋅鍺大漲近8%。
隔夜美股因國定假日休市，歐洲股市幾近收平。周三香港股市漲多回吐，恆生指數盤中跌近1.2%，為19185.84點。國企股(H股)跌1.5%，為6513.73點。離岸人民幣回落和中國6月服務業PMI下滑，給港股帶來壓力。
恆生科技股指數暫跌1.4%，成分股普遍下跌。萬國數據跌3.2%，表現最疲弱，其次為舜宇光學跌3.1%。
中國商務部及海關總署宣布自8月1日起對鎵鍺相關物項實施出口管制，相關概念股持續走高，中國稀土繼周二大漲11.4%後，目前再漲近6%。
深證A股雲南鍺業昨天上漲10%亮燈漲停，今天盤中再度漲停。上證A股馳宏鋅鍺大漲近8%。
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