權值王台積電(2330)開漲至589元最高，上漲4元，隨後走弱翻黑至579元最低，盤中小跌震盪；聯電(2303)、鴻海(2317)同樣走疲。而聯發科(2454)、日月光投控(3711)則震盪中走紅。

先前除息表現強勢的貨櫃股開盤爆量重傷，三雄的長榮(2603)、萬海(2615)重振腳步後翻紅走揚，然陽明(2609)持續大跌逾3.5%；長榮航太(2645)、漢翔(2634)、華航(2610)、長榮航(2618)則漲幅居前，表現相對亮眼；整體航運類指盤中翻紅，成交比重略升。

汽車股跌幅最劇，和泰車(2207)、三陽工業(2206)等跌幅超過1%。電機、食品、百貨、通網族群也下滑超過0.5%。電子、半導體表現遜大盤，成交占比略增。周三表現較佳，化工、觀光、玻陶名列前茅，金融、水泥亦小紅表態。

除息交日首日，被動元件大廠國巨(2327)早盤最高攻上499.5元，上漲12元或2.46%，即開盤不到3分鐘完成填息；緯創(3231)開盤後3分鐘拉上105元，同樣順利完成填息，但之後出現急殺，股價在百元上下大洗三溫暖。

列入注意股個股，伺服器機殼廠晟銘電(3013)再度鎖住42.7元漲停價，股價已連6日上漲；材料-KY(4763)同樣漲停；其他如合勤控(3704)、訊映(4155)、如興(4414)、台灣精銳(4583)、訊芯-KY(6451)、穎崴(6515)、勤誠(8210)同樣漲幅不遜色。

蘋果市值持續穩居3兆美元之上，外資喊出最高目標價達240美元，外資紛紛看好蘋果，蘋概題材可期，光學雙雄大立光(3008)、玉晶光(3406)有望吃香，不過周三大立光下挫2%、玉晶光拉回平盤。高價AI題材亦大跌，世芯-KY(3661)開盤直摔1710元跌停價，創意(3443)、緯穎(6669)同樣大跌，隨後跌幅收斂，緯穎更重新翻紅。

陸續即將公布上半年營收表現，而台灣五窮六不絕，產業庫存去化可望告一段落，經濟數據如出口、景氣燈號、PMI等也紛紛透露將在第三季逐漸回升跡象，對此台積電法說會將在7月20日來臨，後續重量級法說會也陸續登場，將釋出產業下半年展望，關注後續產業復甦狀況，個股面臨基本面檢驗。法人指出，台股漲多修正後再漲，在密集除息期間仍能重新站上萬七整數關卡，顯示短期盤勢仍穩健，但個股表現重於指數。