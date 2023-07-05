國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今天在台北指南宮活動同台，昔日互稱兄弟的兩人相敬如冰。對於柯文哲批侯恢復4個月役期是拔草測風向、更酸侯的九二共識有三種，侯友宜重申他從來沒改口過役期論述，更要送給柯文哲中華民國憲法的教科書，「我兩岸立場態度非常清楚，柯文哲沒有一項清楚的，怎麼好意思跟我說呢？」

對於役期縮短，侯友宜表示，他從來沒有改口過，他的論述非常非常清楚，因民進黨執政這幾年搞得兵兇戰危、瀕臨戰爭，不得不選擇兵役延長一年，現階段他是支持兵役延長。

但侯友宜說，他當選總統後會建立對話互信機制，確定兩岸穩定後，就有可能恢復4個月役期，他的論述清楚，這段時間有人刻意扭曲誤解、帶風向，下午競辦會很清楚跟大家完整說明。

對於柯文哲稱侯友宜的「九二共識」，侯友宜笑說，柯文哲不懂中華民國憲法，他準備送他一本憲法教科書，「我兩岸立場態度非常清楚，柯文哲沒有一項清楚的，怎麼好意思跟我說呢？」