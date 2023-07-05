台北市政府消防局5日在防災科學教育館舉辦「112年消防營」。（消防局提供）

台北市政府消防局5日在防災科學教育館舉辦「112年消防營」。（消防局提供）

台北市政府消防局5日在防災科學教育館舉辦「112年消防營」開幕活動。消防局指出，為加強兒童防災知識，每年暑假期間特別針對國小1至4年級學童辦理消防營活動，活動連續3周於每周二至周五舉辦，到7月21日止，共12個梯次，是台北市每年暑假的熱門活動之一，活動期間內每周五則是舉辦親子日，開放給家長報名與孩子共學防災知識與技能，增進親子間互動，共同打造安全的家。

消防局表示，今年開幕式活動再次與「三麗鷗股份有限公司」合作，除透過Hello Kitty帶領小朋友唱跳揭開活動序幕外，本次更是與Hello Kitty一同進行緊急避難包宣導，藉此讓大家知道平時備妥緊急避難包才能有備無患、臨災不亂，不僅如此，更安排小朋友與Hello Kitty近距離互動，讓防災知識更加烙印於小朋友腦海中。

此外，本次開幕式於活動中進行消防車點亮儀式，象徵開啟消防營一系列的防災學習及體驗，希望在場的大、小朋友們都能於活動中滿載而歸，而在開幕式結束後，立即展開「消防小達人」及「消防小英雄」闖關活動。

消防局指出，消防營活動內容包含學習防火、防震、防溺等防災知識，同時在活動中亦模擬火場煙霧瀰漫、地震發生時產生巨大搖晃、人員溺水等情境體驗，並在體驗中讓小朋友了解消防員在火災、震後、救溺等現場與時間拔河搶救生命辛苦的一面及消防員出生入死英勇的一面。透過各種災害的體驗，讓小朋友從小就有預防災害、減少災害重於搶救的觀念，當個能自助救人的消防小尖兵。

消防局說，本次參與活動的小朋友，在通過各種防災知識及體驗活動的考驗後，可以獲得結業證書，每一位都是防災的種子，也都是家中最英勇的「消防小尖兵」。