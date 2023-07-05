Magi Planet星球工坊推出新品「香濃起司米薯條」，限時於官網下單不限金額，可享免費嘗鮮。（Magi Planet星球工坊提供／朱世凱台北傳真）

迎接暑假，出遊或宅家休息少不得零嘴飲料相伴，「Magi Planet星球工坊」 繼雙色地瓜米薯條熱銷後，再推新口味「香濃起司米薯條」，有別於以往爆米花商品，主打用米做的薯條，酥脆口感搭配經典美式起司，氣味香濃；立頓同樣開賣香濃奶茶新品「醇奶茶歐蕾」，號稱茶奶比例達雙倍，口感相當滑順。

Magi Planet星球工坊「香濃起司米薯條」嚴選台灣雲林二崙「純正濁水米」，製成一根根酥脆米薯條，新口味調配黃金比例紐西蘭進口切達起司粉，香氣濃郁，每包售價160元，5日於官方網站、門市據點、蝦皮商城正式開賣。即日起至9日，凡於官網不限金額下單就送新品「香濃起司米薯條乙包」。

立頓今夏推出全新「醇奶茶歐蕾」，選用被譽為世界三大紅茶之一的「手摘烏瓦紅茶」，搭配上來自紐西蘭的純淨牛乳，雙倍添加的茶奶比例訴求極口感滑順，滿載醇厚乳香及馥郁茶香。品牌也在華山推出期間限定立頓「茶歐蕾TEA LAB」快閃店，並請到擁有百萬粉絲的人氣YouTuber「酷的夢」與「HOOK」，分別在7月9日及7月16日的下午四點擔任一日店長。