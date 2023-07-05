洪曉蕾今（5）日遭週刊爆出在西班牙時突然生病，須插管治療，而前夫王世均（現改名王世騰）得知後也立即前往西班牙照顧洪曉蕾與兒子；如今他也透露洪曉蕾目前的狀況，坦言原想將她帶回台治療，卻因洪曉蕾狀況不適合移動而遭拒。

經本報記者詢問，王世均表示，洪曉蕾每年暑假都會安排帶小孩出國，這次和兒子一起參加西班牙旅行團，沒想到隔天突然因為咽喉腫脹無法吞嚥，立刻到馬徳里醫院掛急診，當下醫師認為須立即住院，且是直接進加護病房。

隨後兒子打電話告知情況，不過旅行團當天就要離開馬德里，因此當王世均與前妻通上電話時，洪曉蕾提到，自己很痛且好像很嚴重，醫師說是交叉感染發炎腫脹，需插管治療，但插管後洪曉蕾無法說話，飯店只剩兒子一人，讓她相當擔心，而王世均當下先是安撫洪曉蕾，接著查詢外交部駐西班牙旅遊求助電話請求協助「再來也請趙天麟委員幫忙，接著向公司請假，王總裁待我們如家人一樣恊助我安排所有事」再訂最快的班機飛往馬德里。

王世均抵達馬德里醫院後，洪曉蕾因插管一直處在麻醉昏睡當中，目前情況有控制住，但未明顯好轉，最終會在今天台灣時間下午三點決定開不開刀，起初王世均也有想將洪曉蕾待回台灣治療，但醫院告知「不可能移動，太危險」；最後，王世均坦言，原不想要驚動媒體，沒想到消息還是曝光了「要謝謝大家的關心，謝謝旅行社，西班牙台北劉大使，葉組長，馬秘書及趙天霖委員的協助，也謝謝好朋友幫忙禱告，我會妥善照顧，安排帶蕾蕾和兒子回家」。