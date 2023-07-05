民進黨總統候選人賴清德投書華爾街日報，提出和平四大支柱：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、基於與全世界民主國家建立夥伴關係及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。民進黨立委林宜瑾5日指出，賴清德參選至今兩岸政策明確，反觀藍白陣營參選人論述模糊、左右搖擺，高下立判；民進黨立委羅致政也讚政策有延續性。

羅致政指出，賴清德所提出的重要政策原則，具延續性和一致性，簡單來說，就是延續蔡英文總統已證明被國際社會所支持的重大國安政策立場，同時保持政策穩定而不是翻來覆去，絕對是贏得國際認同與支持的重要條件；在這關鍵時刻，台灣需要成熟、穩重及負責任的國家領導人，相信賴清德是最佳不二人選。

林宜瑾也說，比起國民黨總統參選人侯友宜喊支持九二共識、卑躬屈膝討好中國，賴清德提出強健國格的願景，強化台灣國防、經濟、外交能力，頂天立地撐起台灣，誰才能真正領導台灣走向世界高下立判。

林宜瑾說，賴清德獲民進黨提名參選總統時喊出團結、自理、和平三大民主行動，現在進一步提出和平四大支柱，從正式參選至今的兩岸政策明確，不跟極權中國靠攏；反觀侯友宜論述模糊，到現在支持九二共識承認一中，民眾黨總統參選人柯文哲立場左右搖擺，還想要重啟服貿，走民主回頭路，「我們到底是要選哪一年的總統？」

她表示，如同賴清德所說，2024選戰是民主與專制的抉擇，她認為賴清德是能帶領台灣持續進步的唯一選項，相信人民眼睛雪亮，必定可以用選票一起挺台灣，抬頭挺胸走向未來。