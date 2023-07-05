2024總統大選即將到來，截至目前各項民調均顯示副總統賴清德領先新北市長侯友宜及民眾黨主席柯文哲，但藍營批評賴清德現在只是脆弱的領先，且未來難以擴票，對此，民進黨籍立委許智傑坦言，目前賴清德在青年族群的支持度確實偏低，但相信他的誠懇及行動會感動年輕人。

針對藍營批評，許智傑表示，他不認為賴清德未來的票源難以擴張，以目前民調看來賴清德年輕人的支持度確實偏低，但賴清德的誠懇及行動會讓年輕人看到且感動，包括推出公私立大專學費補助、學貸延長及高中職免學費等都是利民利國的政策，有助於讓國人、年輕族群知道誰才真正在做事。

另外，針對賴清德投書華爾街日報強調維持務實兩岸政策，對此，許智傑指出，賴清德投書主要有4大重點，包含加速國防轉型、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、穩定且有原則的兩岸領導力。這顯示面對國人疑慮，賴清德相當認真對待，並且付諸實際行動。