近日出國旅遊人潮多，一名網友分享，去日本北海道玩9天，想到要回台灣就覺得很難受，畢竟和日本比起來，台灣市容真的超醜，而且交通還很危險，讓他大嘆兩者落差太大，引起網友討論，兩派人吵翻，有人覺得台灣是真的很糟，但也有人認為在日本旅遊和久居是兩回事，若真的移民可能也很痛苦。

一名網友昨天在PTT上分享，他最近去日本北海道旅遊9天，去了札幌、富良野、美瑛、小樽、洞爺湖、函館和大沼國定公園等地方觀光，風景美不勝收，令人流連忘返。下秒原PO話鋒一轉「準備返回市容醜爆、過馬路怕被撞死及垃圾一堆的台灣了」，讓他直呼落差太大，心情可能受不了。

貼文引起網友討論，「那就不要回來，努力拿日本永久居留權」、「住下去！把台灣這邊都賣了」、「你覺得爽爽，是因爲在日本花在台灣賺的錢啊，日本混得下去那幹嘛回來？」另有網友說，原PO會覺得在日本很爽是因為是去玩，如果真的住在那裡可能就說不出一樣的話了，畢竟生活和生存是兩回事。

不過也有一票網友坦言，台灣跟日本真的不能比，「台灣路上垃圾真的一大堆，抽菸鬧事的人不少」、「台灣走路被撞最有感」、「台灣水準真的差日本很多」。