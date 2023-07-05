侯友宜表示，樹頭徛予在 毋驚樹尾做風颱。（葉德正攝）

國民黨中常委有人醞釀換侯，侯友宜今天表示，他是黨徵召的候選人，「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱」，我們都會團結，堅定我們的信心跟步伐，守護中華民國，顧好台澎金馬這塊土地所有的人。

對侯表態符合中華民國憲法的九二共識，被認為是要吸引深藍選民，侯友宜強調，中華民國憲法、兩岸人民關係條例，尤其中華民國憲法是我們每個人要遵行的，按照法治公開、透明，讓兩岸間和平穩定走下去。

外傳鴻海創辦人郭台銘若獨立參選，侯民調可能再下探，侯友宜說，「江湖在走，信心要有」，我們跟郭董都是為了中華民國挺身而出，更重要我們都有共同信仰「拜關公」，是重情、重義、重承諾，我們都會一起為中華民國而努力。

侯表示，一定會跟郭董並肩作戰，為中華民國好，團結在一起，共同面對挑戰，努力聚集在一起，同心齊力愛中華民國。

晚間前立法院長王金平召集的挺侯大會立委，立委傅崐萁不會到，侯友宜表示，非常謝謝王院長用心，王院長在政界很久，有很豐沛的人脈，他對每個人都很感恩。

侯友宜說，唯有團結每個人，才能讓國家更好，不管到場或沒到場的好朋友們，他都心存感恩惜福，「一起面對、一起走」，他今天碰到王院長也當面跟他說謝謝，謝謝他今晚安排，謝謝他為大家團結所做的努力。

侯友宜今到指南宮參加指南宮孚佑帝君成道1143周年紀念三獻大典，他致詞時也提到，這幾年國家碰到問題不少，包括兩岸問題、內政問題，國家面臨很多挑戰，他也跟李先祖祈禱，希望中華民國國家能夠和平安全，讓這塊土地所有人都能平安順利，並希望因為我們的團結，讓國家更好。