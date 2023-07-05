One-Forty推出限額 200 名的「謝謝妳來到我家，雇主支持印尼看護中文學習計畫」。（One-Forty提供／林良齊台北傳真）

據勞動部調查指出，「語言不通」是僱用外籍家庭看護工時最大的困擾，致力於移工教育的非營利組織One-Forty，推出限額 200 名的「謝謝妳來到我家，雇主支持印尼看護中文學習計畫」，包含中文教學、雙語教師線上輔導、看護的照護知識、提供雇主的資源與平台，盼改善因溝通產生的誤解與衝突。

「我真的很想照顧好爺爺，可是我不懂中文」，印尼看護Tiny剛到台灣時，因為中文不通，總是拿錯東西、搭公車迷路好幾小時。有一次在醫院陪病，Tiny不知道「棉被」怎麼說，發抖了整晚。當聽不懂工作指示，Tiny想進一步詢問時，雇主總是無奈的說「妳講的我聽不懂」。

為解決雇主家庭照護現場面對到的狀況，One-Forty推出為期一年的「謝謝妳來到我家，雇主支持印尼看護中文學習計畫」。此計畫提供專為印尼看護設計的實體教材，從基礎發音到日常會話，包含搭公車、買菜、陪長輩看病等，幫助看護快速熟悉臺灣家庭。使用線上學習機制，搭配具有豐富教學經驗的中印雙語教師，能隨時掌握移工學習痛點、陪伴練習、即時回覆疑問。

另外，One-Forty也發現很多雇主通常都是遇到急迫的狀況，才緊急聘請移工。但往往來不及準備好成為雇主的心態，也未意識到需要跟一個語言、宗教、文化不通的人24小時相處，導致雙方有許多摩擦與誤會產生。但當雇主想尋求其他雇主正向的建議與經驗分享時，卻沒有一個適合的管道。因此，One-Forty也規劃看護雇主專屬的交流資源，透過不定期聚會、每月電子報，陪伴雇主面對照顧難題、相互交流與看護合作的經驗。