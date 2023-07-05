2019年宜蘭李姓女子到菜園工作，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死，家屬請求宜蘭縣政府賠償，一審及二審都敗訴，最高法院廢棄發回後，台灣高等法院更一審認定，宜蘭縣政府怠於執行職務防止危險發生，判決須賠償138萬7000元確定。

家屬指控，宜蘭市慈航路500巷某房屋附近之高壓電桿上有虎頭蜂巢（下稱系爭蜂巢），民眾在2019年6月29日通報縣政府農業處，該處雖派員到場，惟未立即摘除，亦未另為任何處置，致李女未見任何警示，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死。

一審及二審都認為，縣府可依個案情況裁量有無「即時處置之必要」，現場人員當下判斷沒有立即人命危害，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除並無怠於執行職務，因不符國賠要件，駁回家屬的請求，但遭最高法院廢棄。

高院更一審認為，農業處公務員2019年6月29日經委外公司告知，已知悉應即通知台電公司進行斷電。然農業處未考量虎頭蜂有立即人命危害之危險性，遲至108年7月2日始通知台電公司斷電事宜。

更一審指出，台電公司雖依停電流程排定7月9日晚間8至9時暫停供電以進行蜂巢摘除作業，然李女在同年月9日上午即因蜂螫事故身亡，宜蘭縣政府所屬公務員怠於執行通知職務，致蜂螫事故死亡，應負賠償責任，判賠喪葬費38萬7000元，及賠償精神慰撫金100萬元確定。