由印度主辦的上海合作組織高峰會落幕，峰會正式納入伊朗為成員國，白俄羅斯預計於2024年加入。外媒分析，增加成員國提高組織份量，且從中俄領導人的發言，更可看出該組織亟欲增強影響力。

根據德國之聲引述多家外媒報導，上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會落幕，會後發布新德里宣言。當中聲明，反對以集團化、意識形態化和對抗性思維來解決問題；一方面強調深化全球與區域合作，同時也重申，不針對其他國家和國際組織。

據新華社發表的中文版宣言，上合組織雖未直接提及「北約擴張」和西方各國對烏克蘭的軍援，但批評了「個別國家或國家集團單方面不受限制地加強全球反導系統」，稱這是「以犧牲他國安全為代價謀求自身安全」，因此不可接受。

報導指，上合組織正式納入伊朗為第9個成員國。上合組織也批准簽署白俄羅斯加入的備忘錄，該國預計於2024年加入。現階段，上合組織由中國與俄羅斯主導，其他成員國包含印度、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克。

路透社指出，在上合組織尋求擴大區域勢力、抗衡西方之際，增加成員國提高了該組織的份量。從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平的發言，更可看出該組織亟欲增強影響力。

據報導，習近平在峰會上的講話稱，反對「霸權霸道霸凌行徑」，主張要擴大上合組織的「朋友圈」，並構建「對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係」。習近平並重申應高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，並反對他國干涉內政、策動顏色革命。

報導引述俄國官媒塔斯社，蒲亭則稱「俄國人前所未有的團結」、政界與社會皆「站在一起對抗武裝叛變的企圖」。

這場峰會是蒲亭在歷經瓦格納傭兵集團兵變後，首次在國際場合亮相。報導稱，俄方欲藉此安撫上合組織成員，向其傳達俄國穩定團結、蒲亭仍握有控制權的訊息。

報導指出，今年9月印度將主辦20國集團（G20）峰會，習近平與蒲亭皆預計出席，美國總統拜登（Joe Biden）可能也會到場。