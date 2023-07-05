近年來，全球都面臨著人口老化的問題，台灣也不例外，因此長期照護的需求不斷增加，儼然成為現今社會的一大挑戰。然而，隨著家庭型態的結構變遷，年長者可能因為失去配偶或子女獨自居住，使得獨居老人的數量逐漸增加，儘管他們在家中享有自主獨立的生活，但健康狀況可能不穩定，一旦發生急病或意外，需要及時獲得醫療援助。在這種情況下，智慧科技的發展及應用，能夠提供更有效率且精準的服務，為解決長照人力不足帶來了新的希望。

【長照路遙誰給力】智慧長照超前部署！長輩在家跌倒靠他們拯救 久臥病床不褥瘡一招預防

現年已經70歲的周伯伯，家住在一間開放式的老舊機車行，在生病之前周伯伯就在這邊賣臭豆腐維生，牆壁上還貼著一張張報紙，紀錄著曾經的輝煌故事，怎樣也想不到，突然的中風就讓他的人生全變了調。跟周伯伯相依為命的兒子要上班，白天無人照顧陪伴，因為行動不便，不管是生活還是吃飯，從沒離開過這張老舊的椅子，問伯伯要不要出去走走，他說外面車多，水溝蓋又不平害怕再次跌倒，讓人感到相當心酸。

牆壁上貼著一張張報紙，紀錄周伯伯的輝煌故事(圖/林荷玉 攝)

因應周伯伯的情況，新北市長期照顧管理中心的照顧管理專員，協助他申請新北市緊急通報服務，不僅會安排家訪員定期探視，有了隨身的求救按鈕，跌倒時就能緊急通報24小時健康守護中心，對此，中保健康照顧事業處總經理洪培修說，長輩最大的問題就是怕寂寞、怕生病、怕跌倒，過去所謂人到點的服務經常因為人力不足而受限，現在透過系統更能提升照顧方面的安全性以及完整性。

新北市緊急通報服務，讓長輩生活更安心。(圖/林荷玉 攝)

根據衛福部統計，目前約有82萬人有長照需求，長輩的居家安全更需要被重視！因此洪培修表示，目前已將緊急救援通報服務升級為智慧照顧服務，包含生理上的感測、人體移動的感知，假設在24小時或48小時內沒有活動，或是在一個地方停留過久，系統就會自動提示，從被動式的求救通報變成主動式的偵測，於長者的生活習慣中找到身體中的危險因子，藉此預測突發狀況，提升服務的精準度，也解決了長輩忘記佩戴求救按鈕的困擾。