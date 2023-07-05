教育部國教署今日至7日舉辦「112年全國高級中等學校行義童軍探索教育考驗營」，全台共243位行義童軍齊聚台南，藉由專科驗證及多元探索過程，鼓勵並推動行義童軍完成進程發展，培養生命知能與領導統御才能，並加強品格與道德教育。

教育部國教署說明，今年營隊活動委請國立曾文家商辦理，營隊課程融合麻豆在地文化產業，麻豆區原為西拉雅族四大社之一？荳社聚落的範圍，而尪祖廟所在地也是麻豆地區漢人最早的居住地，因此課程設計老街探索、總爺藝文中心踏查，並安排簿記、烹飪、廣告設計、網頁設計等各項專科章考驗及多元的職能探索課程。

教育部國教署表示，童軍教育透過童軍的諾言、規律、銘言，引導學生從各項課程的體驗學習，不斷自我探索，以促進多元智能發展，進而提昇對於品德、身心健康及合群互助之核心素養。

童軍同時透過認證來爭取榮譽，進而取得行義童軍最高榮譽「國花童軍」，以實踐新課綱的素養導向，並落實12年國民基本教育「適性揚才、五育均衡、終身學習」的理想目標。