大陸網美小野擁有甜美臉蛋及清新氣質，被網友封為「真人版晴子」，光抖音就超過600萬粉絲追蹤，人氣可以說是居高不下，不過近來卻成了A片女主角，影片還在網路瘋傳掀起討論，對此，她也揭露背後真相，並揚言要讓對方接受法律制裁。

小野透露近來接到許多網友私訊，皆是告知她「私密片」被瘋傳一事，不過起初以為是網友惡搞並未特別在意，也沒想特別追究，只想蒐集證據找出散播的源頭，沒想到在社群平台掀起討論，還收到許多粉絲傳影片給她，眼見是遭AI換臉、甚至拿來販售牟利，讓她意識到事態相當嚴重，決定不再隱忍並祭出制裁手段，更強調：「我認為這件事情沒有辦法就這樣過了」。

小野表示蒐證完畢並準備提告。（圖／小野抖音）

根據陸媒《封面新聞》報導，小野曬出律師聲明，指出製作、散布的惡意者，涉嫌侮辱、誹謗罪，也侵犯名譽權、肖像權，如今已蒐證完畢並準備進行提告，此外，她也特別錄製影片警告：「請那些還在傳播的人，在傳播的同時，也了解一下你需要承擔的相應的法律責任，好自為之」。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。