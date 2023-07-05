今天早上《華爾街日報》刊登民進黨總統參選人副總統賴清德投書，強調維護兩岸現狀，「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮。賴清德競辦發言人趙怡翔表示，在台灣面臨的急迫區域環境之下，能向國際傳達訊息，與世界意見領袖互動甚為重要；賴清德發表這篇文章的原因之一，也是希望將選舉態勢重新聚焦在國家當前的利益與挑戰之上。這就是總統候選人該有的高度。

趙怡翔指出，賴清德選擇上外籍媒體投稿的原因很簡單，華爾街日報不但是美國發行量最大報紙，也是世界領袖的重要國際平台，包括美國總統拜登任內已三度投稿華爾街日報，印度總理、日本首相，甚至近日烏克蘭總統澤倫斯基也都在此媒體撰文，爭取外界的支持。

他說，在台灣面臨的急迫區域環境之下，能向國際傳達訊息，與世界意見領袖互動甚為重要。無論綠藍白的立場為何，相信一個面向國際的台灣，能登上國際舞台的總統，這對台灣只有加分效果，對保障台海安全也有貢獻。

他說，可惜的是，另外兩位選舉對手對此概念似乎比較陌生。這包括侯友宜至今未說清楚自己兩岸立場與國際合作的方針，在兵役議題上更為反覆不明。柯文哲則是選擇與美國學者公開吵架，並進行連串的外交凸槌。在台灣最需要國際連結的同時，不能讓其他總統候選人帶台灣走上回頭路。

他說，賴清德的政策越來越明朗。要如何改革國防以嚇阻中國武力威脅，透過多元貿易及新興產業的配置強化經濟安全，與民主國家建立更緊密的合作，並以穩定且具有原則的兩岸領導力維持兩岸現狀，這都是賴清德的清楚方針。

他強調，選舉還有6個月，賴清德發布這篇文章的原因之一，也是希望將選舉態勢重新聚焦在國家當前的利益與挑戰之上。拚國際，總比拚著排椅子重要。這篇文章受於字數的限制，不可能涵蓋到所有政策細節與內容，但重點就是要引起理性的政策討論，為更好的國際論述而努力。