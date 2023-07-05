總統府國策顧問黃俊森表示歡迎侯友宜到地藏庵參香。（廖素慧攝）

侯友宜將到嘉義市九華山地藏庵參香拜拜。（張秀華提供／廖素慧嘉市傳真）

國民黨提名2024總統參選人新北市長侯友宜8日將回本命區嘉義縣市，但黨中央內部一直有「換侯」的風聲，國民黨提名嘉義市立委參選人張秀華呼籲，黨內團結才能打贏這場選舉，8日上午9時在嘉義市鈺通飯店有侯友宜見面會，會展現「嘉義人挺嘉己人」的熱力。

張秀華說，當天侯友宜與她都會說明參選的理念、選舉政見，爭取更多人對國民黨重返執政的認同。

張秀華說，目前還有人對郭台銘董事長會不會參選仍有疑慮，但相信國民黨不可能換侯，國民黨唯有團結才能下架民進黨，7月23日國民黨全代會後相信會消除疑慮，支持者會歸隊。

侯友宜8日還將到嘉義市九華山地藏庵參香拜拜，地藏庵董事長黃俊森是蔡英文總統的親家，也是總統府國策顧問，黃俊森受訪表示，侯友宜是嘉中學弟，跟他都是嘉中傑出校友，且侯友宜來拜拜，目前還未正式選舉，他會出面以禮接待。

國民黨嘉義縣黨布今天也公布侯友宜8日將到朴子天公壇、配天宮、民雄大士爺廟、太保玉皇宮、太保保安宮參拜，以及參訪旺萊山─鳳梨文化園區。