工研院5日舉辦50周年院慶，經濟部長王美花受訪時指出，工研院作為台灣中小企業智庫相當重要，經濟部也將賦予工研院更多角色，將技術與產業做更多合作連結。另針對全球化議題，王美花提出做好供應鏈及布局兩項重點，並強調會持續跟產業交流。

王美花表示，持續的創新讓台灣在全球擁有重要地位，台灣有工研院是很棒的機制，讓中小企業不必單打獨鬥，藉由工研院智庫帶領企業持續創新。工研院目前在淨零技術開發、AI應用，更重要是要讓產業界來使用，她期許工研院持續對先端技術繼續進步，把技術跟產業更多合作連結。

另外，針對台積電創辦人張忠謀近日提及美國部分措施反全球化，王美花也認同本來全世界就沒有做到百分之百全球化，現在的國際局勢下的全球化之外，更重視國家安全，甚至在疫情後，大家重視供應鏈的韌性。如何因應國際局勢、保障台灣企業？王美花強調首先要把台灣自己的供應鏈做得更好，其次是經濟部常跟產業交流，因應此局勢做好布局，要符合壯大自我及避免國際爭議，經濟部確實有很多工作要做。