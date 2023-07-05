這個過去一直看好且重押陸股的韓國Midas國際資產管理（Midas International Asset Management）表示，目前看多日企表現，特別是當地科技業者以及邊境重開後，受惠於消費者支出的日本公司。

也就是說，日本薪資上漲可能會拉抬消費，日圓貶值也有助於吸引更多國外旅客赴日。直到今年初，Midas還是看好陸股，但大陸民眾支出縮手以及政府政策出台不夠，大陸需要比預期更久時間才能看到復甦，故目前不再看多陸股。

資金規模在1.11億美元左右的Midas指出，大陸民眾有出遊沒錯，但沒有花錢，故今年迄今，陸股對自己基金績效並沒有助益。彭博社指出，截至5月底，該基金的陸股投資比重，已從2022年底28%大減至19%。同時，日本的則從40%增至45%。

彭博社計算，過去5年全世界各個基金投資陸股的平均年化報酬率為2.2%，但Midas卻高達9.2%。Midas的陸股投資組合中，有運動服飾大廠李寧、白酒製造業者貴州茅台、澳洲成峰高教集團，以及珀萊雅化妝品等。

其實，中國大陸有些產業還是很優秀的，例如半導體以及電動車等，故Midas還是有再買進理想汽車等股票。Midas認為，日股或許是取代陸股不錯的選擇，像是日本民眾消費增加，可能會拉抬東京迪士尼樂園經營者東方土地公司（Oriental Land）等，部分經濟重啟的相關股票。

另外，為什麼會看好日股表現，Midas也指出，即使全球幾乎都在升息抑制大漲的通膨，日本央行還是依然故我，持續實施超寬鬆貨幣政策沒變。同時，日圓頻頻走貶之下，也讓出口為主的日企賺飽飽。

Midas分析，中美之間持續緊張，全球供應鏈重組之下，日本Panasonic以及部分晶片生產設備供應商可望受益，因為各國公司行號需要找尋不同的上游供貨業者。

在其它標的日股方面，Midas看好快時尚成衣大漲迅銷，以及運動用品業者亞瑟士（Asics）等，一些跟消費有關的日企，現在在歐美市場發展得不錯。同時，Midas在2023上半年也增持Panasonic與愛德萬測試等科技公司。至於自動化設備商基恩斯（Keyence）以及工具機業者發那科（Fanuc）也都是首選的口袋名單。

Midas認為，除非北京政府解決兩個棘手問題，否則陸股應該沒機會升至買進並持有的等級，那就是大陸房地產低迷且青年失業率過高。但短期之內應該不會改善，故還是選擇日股比較好。

Midas表示，人工智慧AI與電動車生產業者的股票，都是日股上漲的動力。部分涉足大陸市場過多的日企，可能會先行調節，像是資生堂化妝品（Shiseido）就是一例。