北市勞動局公布2023年5月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有121家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為828萬元，其中，遭罰最多的南山人壽保險股份有限公司40萬元。勞動局長高寶華表示，會透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。

勞動局指出，2023年5月份罰鍰金額前5名，依序為南山人壽保險股份有限公司40萬、富胖達股份有限公司35萬、艾訊股份有限公司30萬、國裕開發股份有限公司30萬、遠雄人壽保險事業股份有限公司30萬、國泰人壽保險股份有限公司30萬。

勞動局表示，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計39家、占32.23％；每7日中未有1例假1休息日，計27家、占22.31％；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計24家、占19.83％；延長工作時間超過法令規定，計18家、占14.88％ ；工資未全額給付給勞工，計18家、占14.88％。

勞動局長高寶華指出，南山人壽保險股份有限公司因未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，且未依法給付平日延時工時工資，呼籲該公司應逐日覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止，另使勞工延長工時，雇主即應依法給付平日延長工時工資，以免再次觸法。

勞動局強調，雇主應覈實記載勞工出勤情形，依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠的休息，以保障勞工身心健康。