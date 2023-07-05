雲品國際長期關注環境保護、社會責任以及公司治理ESG發展目標，以創造共享價值與地方共好為理念，暑假期間攜手花蓮地方小吃創生平台「東昌小吃部」，授權招牌甜點「炸豆腐奶」獨家銷售，邀請旅客以淨攤撿海廢享折價活動，讓更多旅客關注花東地方漁業保育政策與海洋資源的永續發展。

雲品國際總經理丁原偉表示，繼米其林三星餐廳「頤宮」與台東慢食的交流合作，雲品對於深耕地方創生，將朝向「維持在地特色」、「在地居民共好」和「外地遊客參與」三方向來發展。雲品不只是銷售餐飲美食，更是以永續發展與維護地方環境為前提，結合遊客、在地店家、居民等力量，用此基礎延伸雲品的品牌價值與餐旅服務優勢，串聯起更豐富多元的地方產業鏈。

花蓮旅遊旺季將至，雲品國際與花蓮新城鄉地方小吃創生平台「東昌小吃部」攜手合作，首度將頤宮中餐廳招牌甜點「炸豆腐奶」授權獨家銷售，於暑假7月至8月間推出撿海廢可折抵「炸豆腐奶」50元的優惠活動，與東昌小吃部共同以行動守護地球，維護海域清潔。雲品推動永續，期待以美食增加淨灘的行動誘因，讓更多旅客參與並關注環保。

花蓮新城鄉七星潭海岸線長達20多公里，近年大批遊客湧入，據花蓮縣政府統計2022年有48萬人次遊客到訪，疫情前更是有每年高達百萬遊客人次造訪，加上攤販聚集，垃圾量增加，海岸線閒置漁具、漁網不慎漂流，讓海洋廢棄物問題日益嚴重。鄰近七星潭風景區，即將開幕的在地平台店家「東昌小吃部」特別與雲品國際攜手合作，辦理淨灘消費折價活動，希望與旅客共同凝聚環保共識，一同守護花蓮海岸的美麗景色。

自7月7日到8月31日，民眾於七星潭沿岸地區撿拾海邊的垃圾與廢棄物至「東昌小吃部」 （非七星潭風景區內） ，凡裝滿20公升的海廢回收桶，即可兌換「頤宮炸豆腐奶」甜品折價的50元優惠。 為提倡活動，不局限於東昌此處的沿海岸，凡是七星潭沿岸任何不屬於大自然的廢棄物，帶來東昌小吃部回收亭，皆可以受理。 每人至多可換取1次，相當於8折的優惠可以購買米其林三星餐廳「頤宮」的招牌鎮店甜點，提供民眾實際參與淨灘，投入環境保護的行動誘因。