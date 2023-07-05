32歲TVB小花劉温馨2013年參加港姐選拔出道，最後獲得「最上鏡小姐」五強及第4名，最近她曬出去越南旅遊的照片，可見她上半身穿著白色T恤跟外套，下半身僅穿一條粉紅色短褲，疑因內衣太緊或外出旅遊時略發福，劉温馨手僅是放下便可見上半身擠出4顆胸部，胸部大「走山」的模樣意外引發話題。

劉温馨畢業於中央戲劇學院表演系，曾在2008年北京奧運擔任火炬手，2013年她加入港姐比賽，初選時票數僅次於「八爺」鄭嘉穎的老婆陳凱琳，最後以第4名出道，演出過電視劇《愛·回家》、《宮心計2深宮計》等，去年更被提名萬千星輝頒獎典禮的最佳女配角和最受歡迎電視女角色。

去年10月，《東周刊》報導男星林正峰疑似劈腿，背著正牌女友游嘉欣和劉温馨約會，兩人不僅一同過生日，劉温馨還送上男性內褲當禮物，引發許多遐想，但林正峰隨即否認，話中稱劉温馨是「前輩」，又說經過這件事才明白人心險惡，暗示被劉温馨設局，劉温馨也隨即發文否認。

而劉温馨曬出自己去迪士尼樂園的照片回擊，以「他約我去迪士尼」為題目，稱「幫她拍照的人」僅用手機拍了這幾張照片，就拍出高水準，意有所指下Hashtag說「童話世界」﹑「童真 」﹑「清者自清」﹑「自己知自己事 」及「世途險惡」，令外界霧裡看花。