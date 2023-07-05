前保二刑大張姓偵查佐為了投資酒類，竟把歪腦筋動到查扣贓物現金上，他以「白紙換紙鈔」，前後5次得手共19萬3400元現金，直到隊內同仁清查時才錢全成了白紙；張男事後主動認罪並全數繳回，高雄地院依公務員假借職務上之機會故意犯竊盜罪判刑1年、緩刑2年，須向國庫支付8萬元。

判決指出，保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊張姓偵查佐（現為保二總隊第一大隊警員）於2018年4月至9月間負責偵三隊贓證物管理業務。為了投資酒類，他於2021年中旬，趁代為處理業務時，取得黑色保險箱鑰匙，並趁當日值班小隊長不注意，偷拿證物室門禁磁卡，闖入後再用鑰匙開啟保險箱。

張男將彌封信封袋剪開，把錢抽出來後，再塞入白紙掩飾，前後共5次，得手19萬3400元，直到2022年12月，隊內同仁清查時發現證物袋內的千元紙鈔竟成白紙，經調閱監視錄影畫面後，發現是張男所為，於是立即向上級呈報。

東窗事發後，張男主動繳回偷走的19萬3400多元，高雄地院審理時，周男坦承犯行，隊上長官也表示他平常工作表現良好，為人謙和，一時失慮誤蹈法網，盼能給予被告緩刑自新機會等語，因此依公務員假借職務上之機會故意犯竊盜罪判刑1年、緩刑2年，須向國庫支付8萬元，可上訴。

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