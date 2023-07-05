「暗夜英雄─黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」，結合108課綱教學素養，將行動博物館開進校園，讓孩子們認識過往空軍英雄的光榮歷史。（陳育賢攝）

「暗夜英雄─黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」，結合108課綱教學素養，將行動博物館開進校園，讓孩子們認識過往空軍英雄的光榮歷史。（陳育賢攝）

新竹市「黑蝙蝠中隊文物陳列館」目前正展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，為使學童更加了解地方文史，另也推出「暗夜英雄─黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」，結合108課綱教學素養，將行動博物館開進校園，讓孩子們認識過往空軍英雄的光榮歷史。

文化局長錢康明表示，「暗夜英雄─黑蝙蝠中隊文物陳列館教具箱」結合學校社會領域與國防教育相關課程，教具箱內除了文物教具，另設計學習單、隊徽創意設計卡、創意傳單與桌遊等，並備有教師手冊，有利教師作多元豐富的教學與展示，增加課堂的趣味性，學生們可以透過觸摸文物與設計思考，進行創意發想和實作，增進學習力與專注力。

文化局指出，「黑蝙蝠中隊文物陳列館」眾多館藏中，特別挑選8樣文物打造縮小版的模型，放入行動博物館教具箱。其中最吸引學童目光的「P2V-7U電子偵察機」模型，帶出機型特點在於偵查而非武裝，了解隊員們夜間低空飛行、蒐集情報的冒險犯難精神。

「長航空領航計算盤」則讓學童體會在沒有電腦、衛星GPS的時代，領航員如何隨時根據地圖和其他導航儀器引導飛行方向。

文化局指出，透過「殘骸洗臉盆」的人物故事，讓孩童了解戰爭背後的殘酷，也可以體驗穿戴「救生衣」、操作「緊急反光訊號鏡」等，模擬出任務的危險性，並體會生命的意義與價值，透過實體教具與互動學習並重，帶領學童反思戰爭、尊重和珍惜生命的素養教育。

市長高虹安表示，市府重視在地文化教育，積極推動「新竹好學」的施政理念，今年將陸續辦理30場行動教具箱國小校園推廣活動，豐富學生的學習視野。

除了課堂之外，也期待孩子們將課堂所學與大人們分享，吸引親子實地走訪「黑蝙蝠中隊文物陳列館」體驗寓教於樂的歷史意義，盼能讓學童更加關心地方文史、與家鄉產生連結，提升對地方文化的認同與肯定，同時引導學童珍惜生命，學習生命教育。

文化局補充，文化局共有10組教具箱，歡迎對教具箱有興趣的教師踴躍申請借用，共同加入新竹文史推廣的行列，借用教具箱詳情可至「新竹．城市博物館」網站查詢。