中國人壽深化氣候治理，將ESG與核心業務深度結合，發揮支持低碳經濟和推動永續轉型的影響力，獲得有「永續諾貝爾奬」之稱的亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards AREA)頒發2023年「綠色領導獎(Green Leadership Category)」。

亞洲企業社會責任獎(AREA)由亞洲企業商會舉辦，是亞洲具指標性的ESG大獎之一，從有效性、可實現性、相關性及可持續性等面向來評估企業永續作為，中國人壽以氣候治理作為營運與投資管理的主軸，在董事會和永續委員會的引導下，致力於降低氣候風險帶來的衝擊，並掌握氣候情境下帶來的機會與契機，成功實踐了永續金融，獲得評審青睞，在眾多企業中脫穎而出，中國人壽也在2022年Financial Times和Nikkei Asia評比中獲得亞太區氣候領袖殊榮。

多數民眾都同意氣候變遷是個重要議題，也認同政府及企業應該要負起氣候變遷的責任，並且應有相對應的具體行為。作為積極採取氣候行動的壽險公司，中國人壽不僅自主遵循PRI（責任投資原則）和PSI（永續保險原則）等投資原則，並通過投資再生能源發電廠、綠色債券和與高碳排放產業投資對象議和，採取積極的氣候行動，讓中國人壽成為全球第一家取得ISO 14097認證的企業，更連續三年獲得TWSIA台灣永續投資獎的多項肯定。

在營運方面，中國人壽導入了保險服務碳足跡盤查，以保單生命週期為範疇，分析各項服務流程的碳排放量，作為推動低碳轉型的基礎。我們與消費者分享碳排放資訊，讓消費者可以瞭解平時所購買的保險及背後的服務過程對環境帶來的影響，進一步意識到平日的消費行為也與全球暖化問題息息相關。根據ISO 14067碳足跡的盤查結果，中國人壽每件保單的碳足跡僅為2.619公斤，同時也積極導入綠色能源、推動遠距刷臉投保和服務流程數位化，並在數位效率上取得了顯著的成效，以此減少服務流程的碳排放。我們鼓勵消費者選擇行動投保及電子保單，一起對環境減碳盡一份心力。

深知壽險業是安定社會的重要力量，中國人壽致力把永續發展成功打造成公司文化，鼓勵員工從各面向落實減碳，以及積極響應社會參與。同時，透過長期秉持穩健的經營策略，為所有利害關係人創造最大價值，成為「最值得信賴與推薦的保險公司」。