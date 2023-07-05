情侶當街遭擄逼債！男跳車喊「女友在車上」 她獲救下場卻更慘

新北市一名男子3日因欠下3萬元賭債，與友人相約見面商討處理時，卻與同行女友被擄上一輛黑色轎車。轎車一路從八里開至淡水，期間男子趁紅燈跳車報警，表示希望警方救出仍在車上的女友。當警方救出女子後，卻在女方身上搜出毒品，除了擄人嫌犯外，該名女子也反遭移送，全案將依妨害自由、毒品案移送士林地檢偵辦。

男子報案時表示，在八里區與友人商討如何處理3萬元賭債，未料，友人們卻將男子及同行女友一同帶上車並移至淡水，企圖以控制行動的方式索討這筆債務。男子在車上趁著該車停等紅燈時，打開車門逃生求助，並當場報案希望警方「救救還在車上的女友。」

蘆洲分局獲報後，立即組成專案小組，經追蹤發現該車仍在淡水市區，調派警力後於6小時內即鎖定該車位置。警方前後包夾犯嫌車輛，成功將犯嫌壓制逮捕歸案，成功救出男子女友。

警方從被救女子的隨行包裡搜出毒品。（圖 / 警方提供）

（圖 / 警方提供）

警方完成救援後，卻發現女子面色不安，舉止怪異，尤其特別護住包包，女子察覺難以繼續隱瞞，於是同意打開藏有毒品的隨手包包。警方隨即於包裡查獲共5包總毛重15.72公克的海洛因，4包總毛重89.46公克的安非他命及吸食器等證物。全案將三名控制他人行動的犯嫌依妨害自由及毒品通緝罪，另該名女子依毒品罪移送士林地檢偵辦。

蘆洲分局偵查隊隊長郭懷澤呼籲，面對轄內發生的各式不法案件，警方一律使用科技偵查方式，以最快的速度破案，保障民眾安居樂業的權利。

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