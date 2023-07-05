台北市指南宮5日上午舉辦孚佑帝君成道1143周年大典，不少政治人物到場，其中，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲皆參加，唯獨民進黨參選人賴清德未出席，引起外界好奇。前國策顧問、指南宮常委董事黃承國意有所指表示，慣例都是邀請總統，總統也有指派行政院副院長鄭文燦參加。鄭文燦也緩頰，賴清德這段期間在全台各縣市貼近各行各業，此方面成就遠勝於其他參選人。

指南宮今天上午舉辦孚佑帝君成道1143周年大典，除侯友宜、柯文哲參加，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人也都出席。不過總統蔡英文、副總統賴清德皆未出席。

對此，黃承國表示，今天典禮邀請的來賓眾多，他也不是很清楚。至於是否有邀請副總統賴清德？黃承國說，他知道邀請了總統蔡英文，以往也都是邀請總統，蔡總統這次指派行政院副院長鄭文燦代表出席。

此次活動國民黨、民眾黨總統參選人皆到齊參加，獨缺賴清德。被問起是否有些尷尬？黃承國說「不會」。

鄭文燦也說，賴清德沒辦法每個行程都到很正常，賴這段期間在全台灣各縣市努力貼近各行各業，這方面成就遠勝於其他參選人。