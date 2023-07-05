國民黨高市議員白喬茵換了新髮型，風格與先前大不同，引發兩極看法。（白喬茵提供）

國民黨高市議員白喬茵換了新髮型，風格與先前大不同，引發兩極看法。她自爆，最近有網友私訊她幹嘛剪奇怪的瀏海，甚至有人打電話到服務處表達不喜歡，更有選民說要退追蹤1個月，「等到我瀏海變長」，讓她直說「真的黑人問號」，她也自曝為何換髮型的原因。

國民黨高市議員白喬茵之前走知性風，紮起馬尾問政。（白喬茵提供）

過去曾是電視台主播的白喬茵，外型亮眼，被封為高雄最美議員，犀利問政風格，一頭過肩長髮，搭配套裝亮相，走的是知性風，有時也會俐落綁起馬尾，給人專業問政的形象。不過，近日新造型曝光，引發網友熱議。她透露，這次想走甜美可愛風，也在自己國小畢業後，上周特地去髮廊換造型，20幾年來首度剪了有瀏海的髮型。

國民黨高市議員白喬茵之前走知性風，問政專業形象深植人心。（白喬茵提供）

她透露，想換新髮型的原因有兩個，一個是大女兒本周幼稚園畢業典禮，想讓女兒印象中的自己是「年輕的姊姊」，而剪完髮型後，一雙寶貝女兒也稱讚「媽媽很漂亮」，她還開玩笑跟老公說「幫你換了新老婆」，讓老公哭笑不得。

國民黨高市議員白喬茵首度換了新瀏海亮相。（白喬茵提供）

另一個原因，她說，高雄夏天炎熱、太陽大，先前站路口、跑行程，發現沒有瀏海，額頭黑了一片，想說剪了有瀏海的造型，可以稍微防曬一下，也可以「延緩老化」。

不過，有民眾不埋單新造型，竟然說「是不是剪壞了？」她笑說，有民眾私訊助理說「要退追蹤，等1個月後頭髮變長再追回來」，甚至有選民致電到服務處抗議「為什麼白議員要剪頭髮？」讓她相當無言，直說「整個黑人問號」。

但也有網友誇讚，「不管什麼髮型都好看，太正啦，誰反對我的看法站出來」，「哪會奇怪？很美欸」、「照片這位少女是誰？」，也有人緩頰「或許人們的刻板印象『議員、公務人員』就應該是形象端莊的！但我覺得各有各的特色，不影響問政就好了！」