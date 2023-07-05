長榮酒店於7月10日至9月30日，在長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮鳳凰酒店（礁溪）、長榮文苑酒店（嘉義）以及台糖長榮酒店（台南）等6家酒店，舉辦第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，從偏鄉部落國小學童純真與多元的視角，一同領略跨越城鄉差距與族群年齡的共融之美。

2022年7月，長榮酒店首度和財團法人張榮發基金會共同舉辦第一屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，南投縣仁愛鄉親愛國小與萬大分校學童利用即可拍相機捕捉分享關於他們家鄉、生活與學習的點滴瞬間。於全台6家長榮酒店巡迴展出，25幅跳脫框架、真切自然的攝影作品，在展出期間，獲得了諸多鼓勵與迴響。

今年，長榮酒店再度攜手財團法人張榮發基金會，並特別邀請台灣兒童攝影教育推行會共襄盛舉，戮力成就第二屆「肚臍眼的世界」公益攝影展，以加深加廣攜手做公益的行動力與影響力，並希望藉此引進更多社會資源與吸引更多民眾參與志願服務，共同為偏鄉教育盡一份心力。

有別於去年的巡展，今年展出15幅攝影作品同步在全台六家長榮酒店登場。係由南投縣仁愛鄉都達、德鹿谷、法治、萬豐國小及信義鄉豐丘等五所偏鄉部落的國小學童，在台灣兒童攝影教育推行會老師們的專業指導下，運用數位相機，以視覺畫面取代語言文字，透過鏡頭捕捉每個想法的瞬間，傳遞難以言喻的情感，每一幅作品都充滿了獨特與童真的豐富魅力，令人印象深刻。多年來，台灣兒童攝影教育推行會走入偏鄉部落，舉辦國小攝影研習營，除了訓練攝影構圖，更重要的是運用鏡頭對周遭的人、事、物，進行更加敏銳的觀察，將無形的思維與情緒轉化為一幅幅充滿生命力的具象作品。

除了透過舉辦「肚臍眼的世界」公益攝影展培養偏鄉部落學童的自我認同與自信，長榮酒店亦規劃於今年9月，邀請這15位參展的小小攝影家及師長們至長榮桂冠酒店（台中）進行國際旅宿業的一日體驗課程，豐富孩童們的學習型態。