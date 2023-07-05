民眾黨立委張其祿等人今（5）日到高雄市路竹區高苑科技大學考察，張其祿會後說，高苑科大是第一個解除專輔的學校，了解學校需要哪些協助。該校已經獲得台鋼集團的挹注，有不錯的利基，校方也於會中表達，盼教育部協助招生與更名爲台鋼科大等事項。

張其祿今天率立法院教育及文化委員會與教育部國家科學及技術委員會到高苑科大考察，與高苑科技大學董事長林輝政等人交流。民進黨立委蔡培慧的助理與邱志偉的服務團隊主任等人出席。

張其祿說，配合企業集團的支持，高苑科大能成為私校發展的典範。對於招生，由於目前該校才解列，將先採專案的獨立招生，明年再做正式招生。該校已經有補助部分學費，以及提供獎助學金，幫助弱勢學子。且高苑科大鄰近路科，未來會有不錯的發展。

林輝政表示，感謝國科會提供的資訊與注意事項，學校經過專輔，有一些需要政府協助的事項校方也向教育部反映。在招生方面，目前採獨立招生，對低收入、原住民或弱勢全免學雜費與住宿費，以及額外的助學金。至於本地生也比照國立大學收費，提供優秀學子學費減免。

高苑科大指出，目前學校的更名已經完成，將送教育部審核，依規定辦理。去年該校被列為專輔，招生受到限制，也希望教育部能幫忙，保留一些名額。校方日前已經有提出獎助學金的辦法，也在會中提出。