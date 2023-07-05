相愛容易相處難，有些人對感情只有三分鐘熱度，喜歡到處拈花惹草，但有些人對待感情總是抱持認真的態度，《小鐵星座》運勢專欄分享一旦愛上便會非常專情的前3名星座男，依序是天蠍男、獅子男、摩羯男，其中第1名的天蠍男很難一見鍾情，但當陷入戀愛時就會把所有愛給伴侶，任何事都無法動搖他們的專情。

▍第3名：摩羯男

摩羯男極度敏感，對許多事情都抱著謹慎的態度，對待愛情也是如此，不輕易投入任何感情，可是一旦投入絕對忠心，不允許自己三心二意，若要尋求刺激，他們不是適合人選，但若果追求安全感，摩羯男完全可以滿足，是值得信賴得好對象。

▍第2名：獅子男

獅子男天生好面子，也十分強勢，在愛情中十分專情，他們不容許自己做出拈花惹草的事情，深怕被朋友得知後，對他們嗤之以鼻，所以一旦愛上就會加倍疼惜戀人，也會盡所能付出所有的愛，必要時也願意付出生命。

▍第1名：天蠍男

天蠍男難以愛上一個人，很多時候需經過長久的相處，才會產生情感，要他們一見鍾情是非常困難的。他們一旦愛上，會將自己畢生最真誠的愛獻給伴侶，除非對方不忠，否則任何事物都無法動搖他們的專一。