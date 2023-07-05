南投縣幼教業者與縣府教育處官員面對面討論溝通，縣府訂出「託藥參考作業流程」供幼教機構參酌。（楊靜茹攝）

南投縣幼教業者反映教育現場種種狀況，縣府教育處官員也提供寶貴的回饋與建議。（楊靜茹攝）

南投縣議員簡千翔跨足幼教與長照業，面對新北市餵藥烏龍事件破壞幼兒園親師間互信基礎，他邀縣府與幼教業者座談。教育處長王淑玲說，南投縣長許淑華日前責成本處訂定「南投縣教保服務機構託藥參考作業流程」，已提供各幼教機構參酌，盼健全託藥措施，保障幼兒安全，讓家長放心，重拾親師間互信關係。

南投縣議員簡千翔也是幼教業者，感謝縣府提供託藥參考作業流程，希望能重拾幼教親師間的互信關係。（楊靜茹攝）

簡千翔指出，餵藥事件震驚全國，雖然最終證實是烏龍一場，但已嚴重衝擊幼兒園親師關係的互信基礎，因此舉行座談會，讓縣內幼教業者與教育處官員充份討論溝通。

王淑玲說，縣長許淑華為協助幼教人員更清楚幼兒園託藥措施，指示本處依「幼兒教保及照顧服務實施準則」訂定「南投縣教保服務機構託藥參考作業流程」，並提供託藥單、餵藥紀錄表範本，協助各幼教機構完善託藥措施，如：請家長填寫託藥單，讓幼教人員依託藥單執行，如幼兒服用藥物後有異常，立即聯繫家長。

教育處表示，縣府已行文至各幼教機構，要求落實託藥措施，該措施列為幼兒園公共安全檢查項目，加強不定期稽查。今年增辦用藥安全研習場次，提升幼教人員及家長的用藥安全知能，攜手維護幼兒健康，保障幼兒權益。

南投縣幼兒教育事業學會理事長陳美純認為，縣府訂出周延的「託藥參考作業流程」，讓幼教機構及幼教人員有所依循，也希望家長們能為幼教師們加油打氣。

李姓家長說，現代都是雙薪家庭，萬一小朋友身體不適，真的很需要幼教老師幫忙餵藥、照料，傳出餵藥烏龍事件，身為家長既擔心又害怕，現在縣府訂定餵藥標準作業流程，讓小朋友健康有保障，家長更放心。

簡千翔表示，該場座談會讓業者與教育處官員充分討論、溝通，感謝教育處對業者反映教育現場種種狀況，提供寶貴的回饋與建議，並提供業者有保障幼兒用藥安全的託藥措施供遵循，家長也能更安心，希望南投的幼兒教育發展更優質、更好。