台中5億高中生離奇墜樓案日前偵結，檢方對其夏姓配偶殺人罪不予起訴，賴母委託律師許哲維向檢方遞狀聲請再議，律師也驚爆不起訴書中提到體內也驗出不足以致死的麻醉藥利多卡因；對此，中檢今（5）日澄清，現場物證驗出的是微量不足以定量的利多卡因成份，而死者體未檢出利多卡因成份。

擁有超過5億房產的18歲賴姓高中生，5月4日和夏姓地政士助理登記同婚後2小時，即從夏男住處社區大樓墜樓身亡，賴母控訴夏男謀財害命，台中地檢署經過1個月、100多項偵查作為，對夏男殺人罪部分做出不起訴處分；對此賴母無法接受，委託律師許哲維遞狀聲請再議。

5億高中生與配偶啤酒罐都驗出麻醉藥 ，中檢出面說分明。(中時資料庫)

許哲維表示，不起訴處分書特別提到在10樓現場有1罐asahi啤酒罐，上面是有賴小弟的DNA，啤酒罐內也驗出麻醉藥品利多卡因，其來源不明，且不起訴書中也說死者體內驗出不足以致死的利多卡因，朌能釐清來源，以及加驗賴小弟體內利多卡因代謝物含量。

對此，檢方今澄清，現場查扣的3罐啤酒罐、1罐可樂罐經送鑑識檢出微量到無法定量的利多卡因。其中一罐啤酒(asahi)之檢體與賴生DNA相符，另一罐啤酒(SUNTORY)、可樂的檢體與夏男DNA相符。而現場垃圾筒中的衛生紙、便利貼、濕紙巾也都檢出微量「利多卡因」，衛生紙部分的檢體與夏男及其哥哥、哥哥女友之DNA相符，推論是留有死者DNA之啤酒罐(asahi)之「利多卡因」，應為受汙染所致。

另，檢方在不起訴處分書中指死者血液、尿

液、胃內容物確未檢出足以致其昏迷或致死之烈性毒藥物（包含利多卡因）主要是依據法醫研究所解剖鑑定報告及毒物化學鑑定皆顯示，

賴生體內並未檢出酒精或足以致死等2551的烈性毒藥物（其中包含「利多卡因」）。

檢方解釋，經函詢台大法醫研究所，血漿中超過10mg／L利多卡因才會導致癲癇發作或意識喪失，超過12mg／L利多卡因可能導致死亡，是因為鑑定報告所檢測所得微量「利多卡因」及死者體內並未檢出「利多卡因」等結果，推論死者並無可能因攝入利多卡因而導致昏迷或死亡。