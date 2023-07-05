顏炳立說，政府布下天羅地網防堵房市升溫，短期投資客的路已被封死，不過，長期的剛性需求並無影響，未來市場將朝更健康的發展。

「房市走跌是確定的」，顏炳立預期，今年度移轉量約25~26萬棟，買賣移轉量將會回到2016年的水準，這個量能就是市場剛性需求的量。至於土地市場，顏炳立指出，現在也降溫，只有商用不動產數據表現較好。

據戴德梁行公布數據顯示，第2季A級辦公大樓的平均空置率為4.0%，與上季相比，僅微幅上升0.2個百分點。南京松江區、西區及敦南區的空置率分別上升了1.4、1.2和0.2個百分點，而敦北民生區和信義區則分別下降了0.1個百分點。各區域之間的空置率變動差異不大，整體來說，空置率仍然保持在較低的水平。

戴德梁行指出，在土地市場方面，2020～2021年有地就拿，在2022年則轉為以同時具備精華區及所有權的條件為優先考量，交易型態較為複雜的股權標售在現階段不易討喜；營建成本高漲之際，即便是位於台中七期的精華區土地，地上權標售也不免以流標收場。而2023是景氣混沌保守的一年，但產業用地需求仍將持續，住商土地市場仍有餘溫，但大型建商會更挑嘴，只要精緻，拒絕粗飽，不因囤地而追價，重劃區的小面積土地將是中小型建商獵地的機會。