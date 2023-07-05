親綠粉專「無良公關公司」在去年九合一大選期間，貼出了一張偽造的偷拍民進黨台北市長候選人陳時中計畫書，遭國民黨台北市議員徐巧芯以計劃書上有假簽名為由，提告涉犯偽造文書，但今（5）日卻傳出，不起訴粉專經營者在內等4人的消息。對此，徐巧芯回應，她和律師都沒收到不起訴書，收到之後也會聲請再議，這件事還沒有結束，側翼們別開心太早。

台北地檢署調查指出，「無良公關公司」收到爆料後有查證，且該份來源不明的偽造文件上的簽名字跡，與徐巧芯的相符，所以認定「無良公關公司」經營者陳冠宇、張朝龍，插畫家謝立聖及醫師杜承哲等4人罪證不足，判決不起訴。

針對「無良公關公司」不起訴的報導，徐巧芯今在臉書發文指出， 她和律師還沒收到不起訴書，目前也是看新聞才得知消息。她並反問，作為當事人，根本沒有被對方「詢問」，粉專是怎麼「查證」的？此外，若是檢察官認為簽名和她的一樣，就可到處散播，不就是在鼓勵大家使用政治人物的簽名在外面造謠？

徐巧芯直言，若不告發，就是默許這種造謠行為在網路蔓延，任何反對側翼造謠抹黑的人都必須奮勇而上。她並預告，之後收到不起訴書後會聲請再議，所以這件事還沒有結束，「哥布林不用開心太早」。