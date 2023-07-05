警方示範抓擊施暴者的下體。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

警方示範以膝蓋撞擊施暴者的下體。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化基督教醫院日前發生男子持鋸子闖入急診行凶的暴力事件，讓醫護人員餘悸猶存，院方為建立安全醫療照護環境，昨天請來彰化縣警局訓練科到院教導防身術，由曾是柔道國手的訓練科長林世明帶領教官手把手示範教學，並演練擺脫暴力控制的掰、抓、撞3招式，讓在場的醫事人員收穫良多。

彰基舉辦辨識醫院高風險暴力族群以及暴力防範教育訓練課程，由彰化縣警局、衛生局共同指導，課程包括簡單防身術及各種醫療暴力的防範與注意事項，以及如何防止暴動民眾的擴散，以避免影響到醫事人員、患者及其他民眾的安全。

彰化縣警局訓練科科長林世明表示，在急診暴力衝突中，很可能會遇到遭到勒項的攻擊動作，有3項招式可迅速擺脫控制，首先是可以用雙手掰住對方勒項的手，讓自己能夠呼吸；要快速讓對手放手的話，除可用手抓擊對方下體等重要部位，也可用膝蓋膝擊對方下體。

林世明表示，有鑑於醫院的急診室、病房常發生不理智的民眾對醫療人員暴力相向，該局局長張國雄指示他率領總教官及教官，配合彰基教導簡單的防身術，就是在警察還沒到達現場的時候，醫護人員要怎麼去保護自己，甚至保護被害人，進而能夠逮捕施暴者。

訓練科總教官陳志輝說，課程中安排讓醫療同仁能夠辨識暴力高危險族群，還有簡單的防身術，讓醫療同仁在面對暴力危險的時候，能夠沉著應對，也能夠適時地來通報警方做進一步的處理。

彰基急診暨重症醫學部主任醫師林晏任指出，急診室的病人從四面八方而來，如何很早期分辨出危險族群且加以隔離，甚至早期通報警方，這是急診室人員應該要面對的重要課題，很感謝警察局這麼多的教官出動，協助彰基同仁學習。