肺癌已連續19年高居10大癌症死因之首，北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰提醒，千萬不要以為胸部X光正常就沒事，他透露3年前替病患發現2顆分別為2.5公分及1.5公分的肺結節，開刀下來發現都是肺腺癌，直呼「再晚半年、一年就來不及了。」

蘇一峰今天在臉書發文指出，一位60多歲大哥來到門診，他表示「我不是來看病，是來謝謝您救我一命。」蘇一峰回想，3年前替病患安排低劑量電腦斷層（LDCT），發現了2個肺結節，一個2.5公分、一個1.5公分。

當時蘇一峰馬上替病患轉到臺北榮民總醫院胸腔外科開刀，開刀的主任驚呼「哪個內科醫生這麼厲害，幫你找到這2個結節」、「蘇醫師喔，他很厲害！」結果開刀取出的2顆結節都是肺腺癌，主任直喊「你再晚半年、一年開刀就來不及了！」

蘇一峰解釋，很多肺結節長到2公分，X光仍然看不見，因此千萬不要以為胸部X光正常就沒事，「臨床上不少患者照X光正常，不久就變成末期肺癌。」