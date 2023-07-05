台新證券宣布全新開發的投資APP「Ｗoojii」正式上線，「Ｗoojii」音近似於台語「有錢」的諧音，主打「最省心、懂你、有個性」，投資人可透過視覺化的市場資訊、利用大數據精算結合個人化策略的智能選股功能，力求每一個功能都做到最直覺、簡單，讓投資大眾可以無痛入門使用。

台新證券董事長郭嘉宏表示，「Ｗoojii」是「市場上最貼近股民需求的APP」，隨著這款結合看盤下單、智能選股、投資理財等全方位功能的投資工具問世，正式宣告「迎戰AI時代，台新證券準備好了！」。

根據開發團隊的市場調查發現，大多數投資人針對證券商APP最常反應的兩件事就是「我根本不需要這個功能」、「我想要的功能怎麼沒有」。有鑑於此，郭嘉宏表示「只有投資人自己最懂自己，『Ｗoojii』的核心精神就是備齊全方位的功能，並提供投資人最大彈性的個人化調整空間。」，其中包括APP首頁的功能板塊、帳務呈現方式等，皆能依據使用者喜好自由調整。而在看盤下單方面，「Ｗoojii」將即時市場資訊圖像化，協助投資人快速掌握全球股市行情、一秒判斷盤面熱點。另外，全面升級的智能選股功能，提供財務、價量、籌碼等不同面相，總共超過千項的指標，讓投資人能精準根據自己的投資策略快速篩選標的。

近期台股行情逐漸回溫，有望吸引更多過去沒有投資經驗的新手投入股市，「Ｗoojii」對於這類投資人來說，也不僅是單純的看盤下單工具，更是股市入門的好幫手，像是獲得專利的獨家個股筆記功能，就能讓投資人一邊投資、一邊記錄自己的心得，培養良好的投資習慣。「Ｗoojii」的推出也代表台新證券布局AI時代的決心，希望藉此引領更多數位原生世代的投資人加入投資行列，持續為活化股市盡一份心力。

即日起至8月底止，台新證券推出「有Woojii變有錢」活動，下載「Ｗoojii」APP且連續登入三天就送100元台股電子下單抵用金，連續登入四天以上還能抽iPad、7-11商品卡200元等限量好禮，活動詳情請上台新證券官網查詢。