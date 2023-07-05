英國新聞從業員兼女主播菲莉普絲（Fiona Phillips）坦承，她已經診斷證實罹患阿茲海默症。

英國新聞從業員兼女主播菲莉普絲（Fiona Phillips）在父母、祖父母和叔叔都罹患阿茲海默症後得知，自己也難逃魔掌後，內心雖然痛苦不已，但誓言將與病魔搏鬥。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，62歲的菲莉普絲說，她原本以為，自己80歲才會患病，但沒想到才「61歲」就得病了。她坦承，這比什麼都令她感到憤怒，因為阿茲海默症已經在許多方面影響了她的生活。菲莉普絲說，她不再搭地鐵等交通工具，因為這令她太焦慮。此外，她無法開車，記憶力也變差了，而這些都大大改變了她的生活。

菲莉普絲說，阿茲海默症先廢了她的母親，接著是父親，然後是祖父母、叔叔，卻還是死纏不放。她指出，阿茲海默症影響了全英各地不同年齡層的人，實在令人心碎。「我只希望，我能幫忙找出解藥，未來能讓別人好過些。」

菲莉普絲說，她的父母約在1年前過世，而幾個月來，她也身受腦霧和焦慮煎熬。據悉她正在倫敦大學學院醫院（University College Hospital in London）接受革命性的新藥「米地沙普」（Miridesap）試驗，而這種藥或許能延緩，甚至逆轉這種讓數以百萬人失智的疾病。

這位電視晨間節目女主持人坦承，這個秘密實在太恐怖，而診斷結果令人心碎。儘管身為英國早晨電視電視台（GMTV）「今晨」（This Morning）編輯的另一半弗里澤爾（Martin Frizell）支持她，但64歲的他認為，菲莉普絲全家都受阿茲海默症糾纏很悲慘。目前他們還沒直接告訴24歲的大兒子奈特（Nat），還有21歲的小兒子麥肯錫（Mackenzie）母親罹患阿茲海默症的事。

原本菲莉普絲以為，自己開始陷入嚴重焦慮和更年期有關。但後來她用了賀爾蒙代替療法（HRT），如腦霧等症狀還是持續，便接受進一步檢測，最後經過診斷，卻發現她罹患了阿茲海默症。菲莉普絲說，當她得知診斷結果的那一刻，簡直震驚極了，而弗里澤爾則說，當時他覺得心煩意亂。

文章來源：'I'm angry... my poor mum, then my dad, my grandparents, my uncle, it just keeps coming back for us': TV's Fiona Phillips tells of her agony at being diagnosed with Alzheimer's after it ravaged her family, but vows to fight on and insists 'I'm still here'

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