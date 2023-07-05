台灣「第一名模」林志玲2019年和放浪兄弟成員AKIRA結婚，近年因林志玲母親身體因素，林志玲帶老公、兒子回台居住，接受蔡康永訪問時提到現在對演藝工作沒有太大興趣，等兒子長大成年，她年紀也大了，因此決定不回演藝圈。而近日有網友偶遇林志玲夫妻跟朋友聚餐，一旁AKIRA消瘦憔悴的樣子反倒成為話題。

據《鳳凰網娛樂》報導，最近有網友分享在東京某餐廳遇到林志玲和AKIRA跟朋友聚會，林志玲捧著水杯，專注聽朋友說話，依舊氣質優雅，自帶第一名模的光芒，而AKIRA在一旁穿著花襯衫，留著招牌鬍子，看起來臉頰微凹，上半身看起來消瘦不少，還剛好被拍到閉目養神的一刻，似乎相當疲憊，引來網友討論。

林志玲先前上蔡康永節目表示沒意願回演藝圈工作，直言若兒子大到一個歲數，再加上她現在的歲數會是幾歲，「你去加一加就知道答案了」，願望是呈現在大家眼前永遠是最好的一面，「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」。而AKIRA最近參加台灣實境節目《神秘五金行》，據《鏡週刊》報導，由於語言問題，開錄前AKIRA一度想請辭，因有林志玲的鼓勵和出主意，AKIRA才放心去上節目。

週刊報導，林志玲甚至幫AKIRA的節目想了好記的開店口號：「神秘五金行，困難我來幫！」可見她為幫助老公在台順利工作不遺餘力，她私下受訪時更表示該節目已經成為她們全家的共同話題，讚老公「棒棒的」，而AKIRA也在節目裡稱讚太太賢慧，平時會做台式、日本跟印尼料理，尤其是咖哩更讓他豎起大拇指說：「很好吃！」