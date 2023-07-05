女星洪曉蕾傳出在西班牙馬德里因扁桃腺嚴重發炎，正進行插管治療，引發關注。部立桃園醫院耳鼻喉科醫師石堅曾指出，扁桃腺發炎可分為慢性和急性，尤其後者情形嚴重恐造成深頸部感染，伴隨生命危險。他提到，若出現嚴重喉嚨痛、扁桃腺有白斑、吞嚥困難且疼痛、咳嗽、食慾缺乏、頭痛、發燒及張嘴困難等症狀時，應盡早就醫檢查。此外，飲用足夠的水、避免熬夜、保持口腔清潔、規律運動、多攝取維生素C、避免刺激性食物等，都是避免扁桃腺發炎的方法。

醫師石堅曾說明扁桃腺發炎，他指出，扁桃腺位在口咽兩側，屬於上呼吸淋巴組織其中之一、免疫系統一部分；而扁桃腺發炎通常是因為其受到感染，導致淋巴腫脹或發炎。

石堅進一步提到，扁桃腺發炎可能發生在任何年齡層，尤其是學齡前幼兒至青少年階段。感染後常見症狀包括，嚴重喉嚨痛、扁桃腺出現白斑、吞嚥困難且疼痛、咳嗽、食慾缺乏、頭痛、發燒、張嘴困難等，若有上述情況要特別注意，可由血液、細菌培養及胸部X光檢查，確認感染情形。

石堅解釋，扁桃腺發炎可分為慢性跟急性，若1年反覆發作4次以上，每次超過7天治療無效，就是慢性扁桃腺炎，當對日常生活造成嚴重影響時，可經醫師評估後進行切除手術；而細菌性扁桃腺發炎屬於急性，以服用抗生素治療為主，嚴重時恐造成深頸部感染，會產生化膿，甚至阻礙呼吸、危及生命。

此外，根據李綜合醫院衛教資料顯示，急性扁桃腺炎約70～80％是由病毒所引起，如腺病毒、流行性感冒病毒、腸病毒、EB病毒等，尤其EB病毒常見感染在幼小孩童身上。

至於日常該如何保護扁桃腺？桃園醫院護理師王韡儒建議，1天需要喝2000～3000毫升的水，另外也要避免熬夜、保持口腔清潔、規律運動，藉此增強免疫力；食物方面，則需多攝取維生素C食物，如奇異果、柳橙、青花椰菜等，更要遠離辛辣、油炸及過熱食物。