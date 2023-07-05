金融界聞人鍾文智行善熱心公益，在台北金融圈及產業界早就不是新鮮事，日前發生在土耳其的強震，他就捐款百萬給土耳其當地的非政府組織AKUT，今年1月，他得知「臺東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會」的交通車年限久遠，恐有安全疑慮，也二話不說捐車汰換，出身屏東的他，得知故鄉基督教伯大尼之家物資匱乏，近期也準備給予援助。「我捐的錢不是很多，但希望我的拋磚引玉能讓更多社會大眾關懷弱勢，給予溫暖。」

鍾文智聽聞家鄉屏東基督教伯大尼之家物資匱乏，立即伸手給予援助。(戴志揚翻攝)

屏東伯大尼之家 (Pingtung Christian Bethany Home, PCBH)，於1963年由挪威宣教士蘇超生牧師所創辦，本著基督耶穌博愛的精神,早期收容、教養罹患小兒痲痺的孩子，為受助孩童及其家庭注入愛與新生的力量，由於早年資源貧乏，蘇超生仍咬緊牙關竭力幫助這群被社會漠視的身心障礙者，照顧障礙兒的使命傳承至今已50年。

每個來到伯大尼之家的孩子都是上帝的寶貝，伯大尼看重其身心靈的各種需要，在教養上盡量培養出孩子們的生活自理功能、社區融合、職能培訓和休閒娛樂陶冶... 等，並評估擬定個別化的教學計畫，目前規劃有學齡班、生活輔導班及職能陶冶班等幫助憨兒適才適性發展，並注重其社會適應與融合發展，讓憨兒們得以健康的成長，開拓更有希望的未來，成為積極樂觀、永不放棄自己的生命發光體。

而來自屏東鄉下小孩的鍾文智是道地客家人，他也是家中獨子，有三個妹妹，他過去曾經營鮑魚生意，創立連一鮑魚，還開過投資公司，父親過去曾從事營造業，承包政府工程，在屏東當地也樂善好施，但目前年邁，身體微恙，如今鍾文智事業小有成就，也秉持父親喜做公益的熱忱之心，經常援助社會弱勢，他表示「贈人玫瑰，手留餘香」，「如果每個弱勢的人都被照顧到，這個社會才會減少許多暴戾之氣。」