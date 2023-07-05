台灣壽司郎首度聯名雞吉君推「雞白湯拉麵」，140元。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

疫情解禁讓餐飲市場回溫，業績均有望高過去年，迴轉壽司品牌也在此時積極展店拓寬市占率。台灣壽司郎開出第36間店鋪，於基隆火車站旁開設「壽司郎基隆站前店」，將於7月10日展開試營運；藏壽司則在彰化開設全新分店「員林大道店」，同時全門市自7月11日起也連續推出兩波滿額贈。

壽司郎「壽司郎基隆站前店」10日試營運，品牌特別準備了該店限定的A4資料夾滿額贈活動及特別商品「鮪魚極上赤身」，同時只要參加台灣壽司郎官方粉絲專頁相關活動，壽司郎招待40元紅盤1盤，為期7天。另壽司郎進軍台灣市場5年來，終於推出限定的聯名款拉麵，首波聯名與專賣雞白湯拉麵的排隊名店－雞吉君聯手。以全雞和雞架，長時間熬煮打造濃郁湯底，最後再加入雞爪，添增湯頭的滑順口感、以及雞皮賦予油脂的甘甜與香氣，每一口都能嚐到全雞的濃縮精華。搭配上柔嫩的雞胸肉、炙燒豬叉燒，點綴蔥白絲、蔥花，及些許柚子胡椒。吃完麵後將柚子胡椒拌入湯中，可品嚐到另一種不同風味的湯頭，期間限定，售完為止。

藏壽司「員林大道店」18日開幕，並推社群活動，消費即可享整單9折。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

藏壽司則選在員林開設第一間分店「員林大道店」，緊鄰圓林園滯洪池生態公園等休閒勝地，為了回饋彰化藏友，7月11日起至7月24日間，只要於「員林大道店」消費並按讚藏壽司官方Facebook或是追蹤官方Instagram，即可享有整單9折的限定優惠。另只要於店內消費滿1000元並按讚藏壽司社群，就能免費獲得藏壽司獨家的限定柯南聯名好禮，7月11日起第二波滿額贈將提供4款名偵探柯南限定「文件夾」，以原作中的經典畫面吸引粉絲收藏。