名嘴周玉蔻、蔡玉真在去年台北市長選舉期間爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟，和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角；張去年9月淚灑台北地檢署提告周、蔡。北檢調查時，周、蔡供稱是在席間聽聞曾擔任晶華VIP訂房主管的戴姓女子說的，但戴女作證打臉2人，指她不曾替女在晶華酒店訂房，也不可能於餐廳提及此事，檢方認定2人犯行明確，5日依個資法及加重誹謗罪起訴2人。

去年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真2人指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞女主角」，在台北市議員王鴻薇的陪同下，到台北地檢署對2人提告，但周玉蔻卻突然現身北檢「道歉」，張女哭著痛批周霸凌，並意外引爆周和王鴻薇的互嗆。

北檢去年12月首度開庭，傳喚張淑娟說明。庭訊後，張淑娟說，她等這天已經等3個多月了，這三個月來是痛不欲生，她從來沒有活得這麼痛苦，每一天活下去，對她來說都是折磨。

周、蔡2人供稱，2021年4月18日，她們在某餐廳吃飯時，席間聽到當時擔任晶華VIP訂房主管的戴姓女子曾提及此事。但戴女到庭證稱，她不曾替張在晶華酒店訂房，也未曾提及此事，且晶華酒店也未保存訂房資料及入住紀錄。

檢方認定周、蔡2人未曾向張淑娟本人求證，或對張淑娟的經歷背景做適度合理查證，即擅自發表張為緋聞案女主角；另周、蔡指稱張攀附權貴、享有特權等負面言論，亦未能舉證，就任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片等個人資料，涉案罪證明確。

檢察官認為，周、蔡以擠牙膏方式逐步特定張淑娟身分、炒熱議題並博取社會大眾關注，周甚至於臉書預告公布緋聞案女主角身分，有藉此提升節目收視率，蔡玉真也因此獲得節目通告，堪認有為自己求不法利益的意圖。

檢察官認為，張淑娟已非公眾人物，個人隱私應受到憲法高度保障，無須受到社會輿論檢視，更與公共利益無關；周、蔡公布張淑娟個資，讓張暴露在難以控制、想像的風險，導致輿論對張淑娟進行人格批判，損害張隱私權、個人資訊自主權，依法起訴周、蔡2人。