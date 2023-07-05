中國社會科學院日本研究所助理研究員孫家珅5日在大陸《環球時報》撰文指出，訪問中國大陸的日本沖繩縣知事玉城丹尼4日前往北京市通州區張家灣鎮的琉球國墓地遺址祭拜。特殊的歷史經歷鑄造出琉球族群的獨特性，尤其是戰後美軍基地的重負和日本西南諸島軍事化，致使琉球族群的認同愈發複雜，催生出琉球社會的民族傳統文化復興聲浪，並且在當下美日同盟的夾縫中，和美軍基地的重壓下，不斷地自我釋放，而每次釋放都使得琉球族群對自身傳統文化的記憶不斷增強。

孫家珅表示，張家灣是明清時期京杭大運河重要碼頭，外省進京門戶，清朝時期病故的琉球人多被安葬於此，一共埋葬了琉球國貢使、官生、陳情使、都通官等14人。中國大陸與沖繩縣的歷史交往源遠流長，歷史上沖繩曾是獨立的琉球王國，除通州區張家灣鎮的琉球國墓地遺址外，琉球民眾在中國大陸多地留下足跡，包括福建省福州市琉球館、琉球墓等。玉城丹尼在琉球國墓地遺址祭拜時表示，如果以他的到訪為契機，掀起一股尋找琉球遺跡風潮，將會「非常感激」。

歷史上，琉球曾經是中國大陸的藩屬國，先後歷經獨立王國時期（1429-1879年）、日本殖民時期（1879-1945年）、美國占領時期（1945-1972年）。1972年5月15日，美國將琉球群島的「施政權」移交給日本，結束了長達27年的占領統治。但歷經曲折的沖繩縣民從未捨棄琉球族群的獨特性，並用種種獨特文化符號強化了琉球自我認同意識。

孫家珅稱，2017年日本國內職業籃球錦標賽，令人矚目的揭幕戰首場對決是東京都對陣沖繩縣。沖繩縣隊名「琉球王朝代表隊」（日語假名：琉球ゴールデンキングス，漢字：琉球王朝）尤顯耀眼，這一名稱是向沖繩縣民募集投票得來，而非像其他代表隊一樣以都道府縣命名。俱樂部官方網站關於這一隊名的介紹寫道：「琉球王朝代表隊的隊名源於歷史上的琉球王國，歷史上琉球王國與中國和日本保持著密切關係，並積極與周邊各國開展貿易……我們要將自身的這種特殊魅力向全國傳播，向世界宣示！」此事雖小，但足以體現琉球族群的獨特性得到了很好的保護和傳承。

類似案例不勝枚舉，譬如，隨處可見的琉球代表服飾嘉例吉襯衫，每五年舉辦一次的世界家鄉人（琉球人）大會，及在日本殖民時期被明令禁止的琉球刺青作為一種文化符號也在當代重現。

孫家珅指出，1972年琉球「回歸」日本，但沖繩縣政府和日本中央政府之間關係微妙，在涉及琉球人核心利益一些問題經常和中央意見相左，並以抗議遊行和司法訴訟等方式與中央對抗。琉球族群在維護自身利益時對日本政府的不信任，恐怕與歷史進程中日本對琉球政治、經濟利益的犧牲不無相關。

日本殖民時期，日本將琉球定義為「帝國的南門」，琉球要時刻為保全日本本土安全作出犧牲。

在當代，沖繩縣又承擔著重要的防衛任務。據悉，目前駐日美軍總兵力約3.8萬人，是規模最大的美國海外駐軍。而僅占日本國土面積0.6％的沖繩卻集中了全日本逾70％的美軍基地。琉球民眾時刻處在擔心戰爭的陰影下，擔心一旦亞太或世界局勢不穩定，琉球將首當其衝遭遇風險。

在經濟層面，沖繩縣人均收入常年處於全日本最低水準。美國占領琉球時期，「基地經濟」占據主導地位。上個世紀50年代，美軍開始在琉球建設永久性基地。基地的建設需要大量的勞動力，據記載，高峰時期美軍曾雇用4至5萬琉球人作為基地的工作人員。

但美日雙方確定「移交沖繩」後，美軍分批次解雇了基地的工作人員。盡管沖繩縣政府予以財政補貼，但基地員工大量被解雇造成琉球的失業率大幅上升。日本政府制定回歸特別措施法，制定「沖繩振興開發計畫」，致力於沖繩縣的振興開發，但收效甚微。加之沖繩美軍基地強制徵用土地的問題無法解決，沖繩縣經濟的困境短期內難有改觀。

孫家珅強調，安全和經濟層面安全感的缺失加上不信任感，琉球民眾對於中央政府的態度較之殖民統治時期並無大的改觀。1972年美日之間單方面移交琉球群島的「施政權」而非「主權」，二戰後所形成的權利從屬關係依舊主宰著琉球的命運，琉球族群如同大和民族的「異類」置身於日本邊緣。