被列為第一級瀕臨絕種保育類生物的「革龜」，4日下午出現在恆春萬里桐潮間帶，但被民眾發現時卻生命跡象不穩定、且右前肢斷裂。（洪姓居民提供／謝佳潾屏東傳真）

被列為第一級瀕臨絕種保育類生物的「革龜」，4日下午出現在恆春萬里桐潮間帶，但被民眾發現時卻生命跡象不穩定、且右前肢斷裂，民眾趕緊聯繫海生館水生生物收容中心，並合力將百公斤重的牠帶到海生館治療，目前正全力搶救中。

據了解，4日下午，恆春居民在萬里桐潮間帶發現1隻罕見的活體革龜，體長約115公分、體重約130公斤，但這麼大一隻的革龜卻呈現奄奄一息的狀態，一點活力也沒有，生命跡象還極度不穩定，民眾見狀趕緊聯繫海生館水生生物收容中心，將革龜帶回館內治療。

海生館指出，革龜的右前肢有斷裂現象，其他身體健康狀況還有待獸醫進一步檢測，目前全力搶救中。

革龜是體型最大的海龜，在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第一級瀕臨絕種保育類生物，而與其他海龜不同的是，牠的背甲沒有硬殼，全身都被皮革狀的皮膚包覆，大多為五道隆起的稜脊，所以又稱棱皮龜、楊桃龜或木瓜龜，體重可達300至500公斤。

革龜主要分布於三大洋，當中太平洋族群可分為東太平洋與西太平洋2群，數量最為瀕危，而台灣並非革龜產卵地，僅有6筆死亡擱淺紀錄，包括本島4筆、金門及澎湖各1筆，當中首宗活體革龜擱淺發生在2022年的新北福隆，可惜最後並未成功救活。