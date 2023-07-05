馬來西亞6州選舉日期揭曉，投票日落在8月12日，提名日定於7月29日，競選期共14天。

據新加坡媒體報導，馬國選舉委員會今（5）日召開特別會議，討論馬國大選的重要日期，以及選舉中所採用的選民冊等相關工作，隨後由選委會主席召開記者會宣布詳情。

馬國選民這次將投票選出245個州議席，分別是雪蘭莪56席、吉蘭丹45席、檳城40席、森美蘭36席、吉打36席，以及登嘉樓32席。

6州議會早前陸續解散，為州選舉鋪路。吉蘭丹率先在6月22日解散州議會，為6州選舉掀開序幕；雪蘭莪在同月23日宣布解散；檳城、吉打及登嘉樓州議會則在28日解散，而上個周六（7月1日）解散州議會的森美蘭是唯一州議會任期屆滿5年才解散的州屬。

目前雪蘭莪、檳城和森美蘭由執政黨希望聯盟（希盟，Pakatan Harapan）掌控州屬，吉打、吉蘭丹和登嘉樓則由在野黨國民聯盟（Perikatan Nasional，國盟）掌控。