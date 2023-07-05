北市警婦幼警察隊偵辦炎亞綸偷拍案，意外觸怒士林地檢署主任檢察官，婦幼隊謝姓隊長4日上午提著「銅鑼燒」親赴地檢署致歉，卻未獲得原諒，士林地檢署發出新聞稿指，洩密以及違反偵查不公開等疏失，交由警局督察室內部處理，士檢表示尊重，公務禮儀的「銅鑼燒」則交由政風室退回，市警局5日上午開會，局長張榮興對屬下辦案卻公親變事主，斥責處理方法一開始就不對，對所有主管說：「能力試一次就知道」。

士林地檢署對婦幼隊謝姓隊長4日上午親赴辦公室說明，深夜發出新聞稿指，外界質疑警方處理過程是否涉及洩密，基於勿枉勿縱，由北市警局督察室主動調查，將視調查結果依法辦理。新聞稿最後一段提到「員警基於公務禮儀攜至本署之銅鑼燒禮盒兩盒，依據《公務員廉政倫理規範》之規定，悉數交由本署政風室依上開規範處理。」

婦幼隊自網紅耀樂爆料開始，受士林地檢署指揮偵辦全案，3日發出通知書帶回炎亞綸，遭外界質疑炎亞綸身為藝人，竟特權乘坐偵防車進入婦幼隊，偵防組組長蘇文紹澄清，奉檢察官指示使用偵防車接送，加上媒體大肆報導搜索的進度，觸動檢察官敏感神經，告誡承辦人員不能多說，不然將以洩密罪偵辦。

媒體記者跟車拍到炎亞綸快跑進入住宅，提及炎亞綸使用手機序號與包裝盒不同，查扣炎亞綸手機，均為偵查卷證資料，謝姓隊長被外界質疑洩密，北市警局張榮興對此非常生氣，5日上午開會時，當著所有主管，雖未指名道姓，意指一件案得罪檢察官，造成媒體誤會，一次就知道能力到哪裡。全案現已由警局督察室介入偵辦的過程有沒有瑕疵。