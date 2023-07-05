根據路透社統計，在9家監管全球前十大貨幣的央行中，有7家在6月舉行會議時做出升息決議，另外2家央行選擇不升息。

挪威和英國銀行在6月升息50個基點，升息力道令市場感到意外。瑞典、瑞士和歐洲央行亦在6月收緊政策，而加拿大和澳洲央行則在6月恢復升息。根據統計，6月份主要央行總計升息225個基點。

5月份有6場主要央行會議，每一場都宣布升息。

PIMCO經濟學家Tiffany Wilding表示，雖然一些央行在降低通膨方面取得初步進展，但總體而言全球主要央行在取得平衡方面仍然面臨困難，「若沒有能轉危為安的財政政策，我們將看到成長環境變得更不明朗，將加劇經濟下行的風險」。

G10國家央行在6月的升息動作，使其今年來的升息總次數達到28次、升息總規模達到950個基點。自挪威於2021年9月率先啟動升息周期以來，這些主要央行累計已經升息3,765個基點。

聯準會在6月會議暫停升息的決定並不令人意外，但這個全球央行一哥釋出的鷹派前景仍讓市場陷入動盪。

Vanguard分析師在年中展望報告中表示：「我們認為各國央行還有更多工作要做。通膨回落至央行目標的最後一段路可能最具挑戰性」。

另一方面，越來越多數據顯示新興市場國家的緊縮周期正逐漸失去動力。根據路透社調查，在18個開發中經濟體央行中，有13家在6月召開利率會議，其中11家央行選擇維持政策不變。

新興市場今年以來總計升息22次、共升息1,375個基點，只有不到2022年緊縮幅度（共升息7,425個基點）的五分之一。